Le PSG prêt à se séparer de Neymar ?

Le PSG a connu un véritable tremblement de terre en se faisant sortir de la Ligue des Champions par le Real Madrid après un scénario tragique. Un état de fait qui pourrait bien pousser la direction parisienne à revoir quelque peu ses plans, que ce soit au niveau de l’effectif ou de l’organigramme du club.

L’éternel recommencement, cet été, les décideurs du PSG auront fort à faire pour relancer les hypothétiques bases d’un projet qui a subi un sacré contretemps cette saison. Si les bouleversements ne seront pas forcément radicaux, on s’attend tout de même à des changements significatifs. En ce sens, Santi Aouna nous explique ce jour que les tractations seraient d’ores et déjà en marche et concernerait, en premier lieu, Neymar Jr.

Tête de gondole du club de la capitale depuis son arrivée à l’été 2017, c’est peu dire que l’idylle rouge et bleu du numéro 10 n’est pas un long fleuve tranquille. Une vraie réflexion serait donc engagée à son sujet, nous indique Santi Aouna. Le PSG aimerait, après cette énième désillusion, se séparer de son joueur phare. Une idée qui trotterait apparemment dans la tête du board francilien depuis un petit moment puisque Des écuries européennes auraient été contactées il y a plusieurs mois de cela afin de dénicher une éventuelle porte de sortie à l’ancien blaugrana. Le spécialiste mercato cite d’ailleurs le FC Barcelone, mais le club culé ne devrait pas bouger sur ce dossier. Une volonté de se délester de l’international auriverde qui serait partagée directement en haut lieu. Si cette information venait à se confirmer, le tout est de savoir quel club pourra réellement se permettre de s’offrir les services de Neymar Jr alors qu’il lui reste trois ans de contrat en terre parisienne.