Hier après-midi, les titis du PSG affrontaient Salzbourg en quarts de finale de la Youth League. Après une ouverture dès la 11e seconde du match par Edouard Michut, but le plus rapide de l’histoire de la compétition, les jeunes parisiens ont plombé leur match et laissé filer leur qualification pour le Final Four de la Youth League avec deux erreurs. Stéphane Bitton a comparé les éliminations en C1 et en Youth League.

« Les semaines se suivent et se ressemblent pour le PSG. Nouvelle désillusion hier après-midi moins de sept jours après l’élimination du PSG en Ligue des Champions par le Real Madrid. Ce sont les titis parisiens, entraînés par Zoumana Camara, qui se sont fait éliminer de la Youth League en quart de finale par Salzbourg. Quasiment le même scénario, le mimétisme est impressionnant, lance le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Paris avait ouvert la marque dès la première minute. […]Nos titis parisiens ont tout comme les grands. Malheureusement, en quelques minutes et juste après la pause, le match a basculé. Salzbourg profitait d’une erreur de marquage pour égaliser avant qu’une erreur d’arbitrage déboussole – ça ne vous rappelle rien ? – définitivement les jeunes parisiens. Un score 3-1, score maudit pour les Parisiens en ce moment.«