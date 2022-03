Après le match du PSG contre Monaco dimanche après-midi (13 heures, Prime Video), la trêve internationale prendra place pendant 15 jours. Une trêve qui sera importante pour certains parisiens, qui doivent encore valider leur place en Coupe du Monde. C’est le cas d’Achraf Hakimi.

Ce jeudi, Vahid Halilhodžić – le sélectionneur du Maroc – a dévoilé sa liste pour les barrages de qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et sans surprise, le latéral droit du PSG est bien présent sur cette liste. Le Maroc affrontera la République Démocratique du Congo afin de tenter de valider son billet pour le Mondial. Des barrages en aller-retour avec la première manche le 26 mars à 16 heures et la seconde le 29 mars à 21h30.

Your TEAM 🔥🔥🔥 Plenty of support for the Atlas Lions! Ready to fight for our #WorldCup ticket! #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCupQualifiers #WCQ2022 #TeamMorocco pic.twitter.com/VGT7mXoTs0

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 17, 2022