Bitton et son « avis un peu mitigé » après PSG / Reims

Le PSG s’est imposé hier soir en clôture de la 22e journée contre Reims (4-0). Mais lors de cette rencontre, les Rouge & Bleu ont montré deux visages. Une première mi-temps poussive avant un réveil en seconde pour s’offrir une victoire confortable. Stéphane Bitton – dans sa chronique pour France Bleu Paris – a distribué les bons et les mauvais points.

« Il y avait tout pour que le PSG réussisse un bon match, un match accompli. À la sortie l’avis est un peu mitigé. Côté positif, quatre buts marqués, zéro encaissé. L’opération Real Madrid est lancée mais on n’est pas encore à plein régime. Le PSG reste leader avec 11 points d’avance sur Nice. Alors côté négatif, une première période poussive avec un Reims loin d’être ridicule. Beaucoup d’erreurs et toujours ce manque de réussite devant le but qui m’agace de plus en plus.«

Le journaliste qui a salué la prestation de Sergio Ramos, qui a marqué son premier but avec le PSG lors de sa première titularisation au Parc des Princes.

« Sergio Ramos à la place de Kimpembe, c’était une petite surprise quand même. La concurrence est partout au Paris Saint-Germain. Titulaire, buteur. […]Un but à son image, plein de détermination. Le monument espagnol a marqué des points, il a disputé toute la rencontre. On sent que le diesel est en marche. Ça tombe bien pour cette deuxième partie de saison. Si Mauricio Pochettino fait le choix d’une défense centrale à deux, il y en a un qui va finir sur le carreau. Comme ce ne sera pas Marquinhos, ça pourrait être Kimpembe.«