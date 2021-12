Dans quelques jours, Mauricio Pochettino fêtera ses un an sur le banc du PSG. Après l’enthousiasme du début, les critiques sur son jeu sont rapidement arrivées. Malgré des résultats, le jeu proposé n’est pas digne de l’équipe et des joueurs qu’il a à disposition. Pour France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a fait le bilan des presque un an de l’Argentin à Paris.

« Ça fait quasiment un an que Pochettino est l’entraîneur du PSG. […]Quand on fait le bilan, on est un peu dans l’attente de beaucoup de choses. Est-ce qu’il est encore l’homme de la situation ? Je me pose la question. Je ne condamne pas, je dis juste que l’on a le droit de se poser la question. Il n’a pas trouvé l’équipe idéale en 2021. Il y a eu de l’attente de la part des supporters parisiens. Après son arrivée que l’on attendait impatiemment, la magie est retombée. On a gagné, certes, le Trophée des Champions contre Marseille quelques jours après son arrivée et puis derrière la Coupe de France qui sont des coupes que le PSG a l’habitude de gagner. Finalement on ne gagne pas le championnat et on repart sur la nouvelle saison avec la perte du Trophée des Champions contre la même équipe qui a gagné le championnat. On sent la difficulté de trouver un équilibre d’équipe. On se pose la question de savoir s’il est capable de mettre en valeur les joueurs. Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas. On a l’utilisation de Messi, d’Hakimi, de Mendes ou de Wijnaldum. Ce sont des joueurs qui sont très importants et puis pour l’instant on n’a rien. On se pose des questions sur le plan tactique. On était en attente d’essais de sa part, il a des très bons joueurs, que l’on attendait depuis longtemps et puis finalement on est dans l’attente de Pochettino. J’ai l’impression qu’il est un peu perdu et qu’il ne sait pas trop ce qu’il veut faire par rapport à cette équipe.«