Bitton : “Il n’y a pas de fatalité dans le football”

Le Stade Brest 29 samedi soir (21h10, France 2 et Eurosport 2) en Coupe de France, la réception du FC Barcelone mercredi en Ligue des champions. Deux stades, deux adversaires, deux compétitions, et deux enjeux très différents en cinq jours. Stéphane Bitton, chroniqueur de France Bleu Paris, commente l’actualité du PSG et n’apprécie pas d’entendre reparler de “remontada” à l’approche du match européen.

“Neymar, Di Maria et Verratti, les trois créateurs sont de retour au bon moment. Même si on ne va pas prendre de risques. Seul Di Maria devrait être dans le groupe du PSG pour le match à Brest, la Coupe de France étant un peu secondaire cette année. Finalement, pendant leurs absences, les autres se sont plutôt bien débrouillés. Le PSG est en ballottage très favorable contre le Barça (1-4) et il a toutes ses chances en Ligue 1. La forme actuelle de Barcelone ? Ils vont mieux. Et j’entends parler d’une nouvelle remontada. Il n’y a pas de fatalité dans le football. Et cette fois-ci, Neymar a changé de camp. S’il est venu en 2017 au PSG c’est aussi parce qu’il leur avait fait beaucoup de misères au match retour. Bref, l’espoir a changé de camp. Je pense que tout se passera bien mercredi contre Barcelone”, a déclaré Stéphane Bitton ce matin sur les ondes. “En attendant, il y a Brest. A défaut d’être une formalité, il faut que ça se passe bien pour le PSG.”