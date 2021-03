Dall’Oglio : “S’il y a une faille face au PSG, il faut s’y engouffrer”

Demain (21h10, France 2 et Eurosport 2), le PSG aura un 16e de finale de Coupe de France à disputer à Brest. Le club breton sera privé du défenseur Christophe Hérelle, trop juste, mais pourra miser sur Bandiougou Fadiga, prêté par le PSG. “Je ne sais pas encore s’il sera titulaire ou remplaçant“, a fait savoir Olivier Dall’Oglio ce matin en conférence de presse. L’entraîneur du Stade Brestois 29 invite ses joueurs à tout donner contre le tenant du titre.

“Tout le monde va plutôt bien, on n’a pas trop de soucis, juste les états de fatigue à gérer. On verra. Il y aura certainement un turnover. On va entrer dans la fin du championnat donc c’est bien pour la confiance d’avoir battu Dijon. C’est mieux pour aborder un match contre le PSG. On est dans de bonnes conditions. Le PSG viendra forcément pour se qualifier, c’est une équipe qui veut tout gagner. Ils viennent pour se qualifier même si Barcelone arrive. Mais nous, on est là pour faire l’exploit. On veut commencer déjà par faire un bon match et ça reste la Coupe de France. Il faut entrer sans complexe dans ces matches là. On aura face à nous des joueurs de qualité, il faut donc se montrer présent parce que ça peut basculer vite. Le foot et la Coupe de France sont irrationnels. S’il y a une faille, il faut s’y engouffrer. Je veux une équipe compacte, solide. Tenir, entretenir, faire douter. Et des finisseurs ensuite”, a déclaré l’entraîneur du SB29 en conférence de presse.