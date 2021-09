Guardiola : « Je suis amoureux de Marco Verratti »

Manchester City s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (2-0). Les Rouge & Bleu ont pu compter un très grand Marco Verratti (noté 8 par la rédaction de CS), de retour de blessure,. En conférence de presse, Pep Guardiola a avoué être sous le charme de l’Italien. « Verratti ? Je suis amoureux. C’est un joueur exceptionnel. Quand il est sous pression, il peut faire l’extra-passe. Je connais son caractère, sa personnalité. Je suis ravi qu’il soit de retour après sa blessure. Vous pouvez toujours compter sur lui pour construire le jeu. En première période, on a été un peu ‘soft’ avec lui.«

L’entraîneur espagnol a ensuite tenu à féliciter son adversaire du soir et son ancien joueur au Barça, Lionel Messi.

« Je veux féliciter le PSG pour la victoire. On a vraiment fait un bon match, avec de la personnalité. Ça a été un match fantastique. On aurait dû marquer et on ne l’a pas fait, c’est pour ça qu’on a perdu. C’est impossible de contrôler Léo pendant 90 minutes. Il est impossible à arrêter. Je suis satisfait de la façon dont on a joué, comme à Stamford Bridge. C’est notre équipe. Ils ont bien défendu la profondeur. Verratti est un joueur exceptionnel, il peut toujours trouver Messi. Ce sont des joueurs exceptionnels. On ne peut pas contrôler des joueurs comme ça pendant 90 minutes.«