Le PSG va retrouver la Ligue 1 dimanche soir (20h45, Prime Video) avec le déplacement à Lille en clôture de la 23e journée. Trois jours avant cette rencontre, le PSG a récupéré plusieurs joueurs importants à l’entraînement (Marquinhos, Di Maria, Hakimi, Navas). Une bonne nouvelle pour Stéphane Bitton.

« Nous sommes vendredi et je vous propose de finir la semaine sur une bonne note, une note positive. Les dossiers brulants n’ont pas disparu d’un revers de la main. […]Il y a maintenant des raisons de rester optimiste et de croire à des lendemains plus chantants pour le PSG, assure le journaliste dans sa chronique Pour France Bleu Paris. Des bonnes nouvelles avec le retour de joueurs qui étaient en sélection. Bien sûr, il y a toujours les blessés. Neymar va mieux, on reste encore un peu optimiste, on l’est un peu moins pour Ramos. Wijnaldum pourrait aussi revenir. Mais surtout Angel Di Maria et Marquinhos qui ont brillé avec l’Argentine et le Brésil. Achraf Hakimi est aussi de retour. C’est trois-là, plus Keylor Navas ont manqué au PSG lundi dernier face à Nice. Alors ce n’est pas encore la totale, puisqu’il faut absolument récupérer Neymar pour le match contre le Real. Mais c’est déjà une histoire de retrouver la victoire qui ferait le plus grand bien au Paris Saint-Germain.«