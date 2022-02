Pour Sévérac, on ne peut pas juger le Real sur son match d’hier

Hier soir, le Real Madrid affrontait l’Athletic Bilbao en quart de finale de la Coupe du Roi. Dominés pendant toute la partie, les joueurs de Carlo Ancelotti se sont inclinés en toute fin de match. Mais au vu des très nombreuses occasions basques, les Madrilènes s’en sortent bien. Malgré cette prestation très moyenne, ce n’est pas un facteur qui rassure Dominique Sévérac à 11 jours du match contre le PSG.

« Un, on n’a rien appris sur le Real. Deux ce n’était pas le vrai Real. Trois, les matches de Ligue des Champions se jouent sur autre chose, ça convoque d’autres ressorts, tempère le journaliste sur le plateau de L’Equipe du Soir. Ce qui est valable surtout pour le PSG. Ils peuvent être complètement bidons avant et faire un match et faire un match complètement fantastique parce que c’est la Ligue des Champions, parce que c’est une autre musique, une autre compétition. Tout ce qui précède avant n’annonce rien de spécial.«