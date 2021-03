Bitton : “Kylian, maintenant il est temps que tu nous parles”

Neymar Jr va normalement prolonger son contrat avec le PSG de quatre saisons. Pour Kylian Mbappé, lui aussi sous contrat jusqu’en 2022, c’est très flou. Trop flou. Dans sa chronique du jour sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton demande à l’attaquant de 22 ans de dire désormais s’il reste au PSG ou s’il a choisi un autre plan de carrière.

“Il y a quelque chose de très important qu’on attend du côté du PSG, ce sont les prolongations de contrat des deux stars (sous contrat jusqu’en 2022), Neymar et Kylian Mbappé. Alors concernant Neymar, les choses sont assez simples. C’est une question de timing nous dit-on dans l’entourage du joueur. C’est dans les tuyaux. Il semblerait qu’il soit Parisien jusqu’en 2026. C’est une excellente nouvelle sous réserve qu’il ne se blesse pas plus dans les mois et années qui viennent”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Kylian Mbappé, ça se complique un petit peu… Il n’a pas beaucoup parlé. Il nous a dit qu’il aimait Paris et qu’il réfléchissait encore… Si je voulais faire de la psychologie de comptoir, je vous dirais que plus il réfléchit plus c’est mauvais signe pour la suite de sa relation avec le PSG. On attend sa réponse, il faut qu’elle vienne vite maintenant. Le PSG a besoin de savoir. Savoir aussi s’il doit se pencher sur quelqu’un d’autre. Ce n’est pas n’importe qui, on ne remplace pas comme ça Kylian Mbappé. Le timing est maintenant très serré. la fin de saison approche. Kylian, maintenant il est temps que tu nous parles. On attend tous que tu déclares ta flamme à Paris.”