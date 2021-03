Le 13 mars dernier, les Féminines du PSG devaient se déplacer à Lyon dans le choc de la D1 Arkema qui devait dicter la fin de saison et la course au titre. Mais en raison de plusieurs cas de Covid au sein de l’effectif du PSG, la rencontre avait été reportée. Une décision qui n’avait pas plus aux Lyonnais qui avait regretté l’annonce de ce report (la veille du match). Mais ce OL / PSG semble maudit. En effet, l’OL – dans un communiqué – a fait savoir que plusieurs de ses joueuses avaient contracté le virus et donc qu’il demandait le report du quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League contre le PSG mercredi après-midi (18h30).

Le communiqué de l’OL

“L’Olympique Lyonnais informe que les tests PCR réalisés ce lundi matin, dans le cadre du match retour des 1/4 de finales de la Women’s Champions League, ont révélé 4 cas positifs à la COVID-19 au sein du groupe professionnel féminin. Les quatre cas positifs déclarés ce matin s’ajoutent à deux autres cas révélés en fin de semaine dernière, après les tests PCR effectués par l’ensemble de l’effectif avant le déplacement à Dijon pour le compte de la 17ème journée de D1 Arkema. Au regard du nombre de cas et des directives de l’Agence Régionale de Santé appelant à isoler l’ensemble de la section féminine, l’Olympique Lyonnais a demandé à l’UEFA le report du match retour prévu ce mercredi 31 mars au Groupama Stadium contre le Paris Saint-Germain. L’Olympique Lyonnais informe avoir prévenu, dès connaissance des résultats, l’UEFA et le PSG de la situation très critique touchant son groupe professionnel féminin.“