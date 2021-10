Bitton : « La FIFA ne respecte pas la santé des joueurs »

Demain soir (21 heures, Prime Video), Le PSG recevra – au Parc des Princes – Angers dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Un match pour lequel les Rouge & Bleu seront privés de Neymar, Marquinhos, Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes, qui joueront cette nuit avec le Brésil et l’Argentine. Dans sa chronique pour France Bleu Paris, Stéphane Bitton a tenu à adresser un carton rouge à la FIFA sur la gestion des joueurs.

« J’ai voulu regarder le calendrier et c’est un carton rouge contre la FIFA qui ne respecte ni la santé des joueurs, ni les clubs qui les emplois. Si je vous dis, Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Neymar et Marquinhos ? Tous ces joueurs-là vont jouer la nuit prochaine. Cette nuit, Keylor Navas a joué contre les États-Unis et s’est blessé. Évidemment, quand on va jouer la nuit prochaine en Amérique, on ne va pas pouvoir être sur la pelouse du Parc des Princes demain soir face à Angers. Ça prive quand même le PSG d’une demi-équipe, ce n’est pas rien. Quand vous regardez les noms, ce ne sont que des titulaires. En fait, on ne tient pas du tout compte de ça du côté de la FIFA.«

Stéphane Bitton qui s’est ensuite penché sur l’adversaire du PSG, Angers. « Angers est quatrième de Ligue 1. C’est une des équipes qui proposent le meilleur football cette saison en Ligue 1.[…]Paris n’aura pas peur d’Angers, évidemment, même si on reste quand même sur une défaite contre Rennes. On sait qu’il y a deux Paris Saint-Germain. Celui du championnat et celui de la Ligue des Champions. Avec les absences de demain, ça peut-être un peu plus compliqué même s’il y a des ressources. Il y a des joueurs de qualité et le PSG a quasiment doublé tous les postes pour pouvoir faire face à des inconvénients comme celui-ci.«