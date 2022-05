Bitton : « Le PSG n’a pas le temps et ses jeunes non plus »

Le PSG possède très certainement le meilleur centre de formation de France. Tous les ans, des joueurs prometteurs tapent à la porte de l’équipe première. Mais malheureusement, peu arrivent à jouer avec les pros de façon régulière. Très attaché à son club formateur, Edouard Michut veut tout de même le quitter, lassé de son faible temps de jeu avec l’équipe première. Un nouveau titi sur le départ, un constat que déplore Stéphane Bitton.

« Edouard Michut, 19 ans, devrait être le prochain – et pas forcément le dernier sur la liste – qui aurait pu, qui aurait dû, mais qui n’ont pas eu vraiment leur chance au PSG. Michut veut quitter le club de la capitale cet été. Le talentueux et prometteur milieu de terrain vient s’ajouter à la trop longue liste des titis formés au club avant de partir chercher fortune, du temps de jeu et autre trophée ailleurs, regrette le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Le temps passe, les dirigeants aussi mais à Paris l’équation reste insoluble entre la formation et le bling-bling. Il serait abusif de dire que tous ont réussi en quittant Paris, mais force est de constater que d’autres ont trouvé mieux que ce que leur proposait le PSG. Paris n’a pas le temps et ses jeunes non plus.«