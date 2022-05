Quel sera l’avenir de Kylian Mbappé à l’issue de cette saison 2021-2022. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’attaquant des Rouge & Bleu n’a toujours pas rendu sa décision finale concernant son futur. D’après les dires du joueur et de son entourage, la réflexion est toujours de mise. Sauf retournement de situation, son avenir devrait s’écrire du côté du PSG, avec une prolongation de courte durée, ou au Real Madrid pour une nouvelle expérience. Ainsi, les discussions entre les différentes parties se poursuivent et une décision devrait être donnée dans les semaines à venir. Mais en début de semaine, le court séjour de Kylian Mbappé du côté de Madrid a enflammé les médias espagnols.

Un voyage à Madrid qui n’est pas lié à son avenir

Profitant de quelques jours de repos, le numéro 7 du PSG a décidé de voyager dans la capitale espagnole en compagnie de son coéquipier, Achraf Hakimi (qui est né à Madrid). Une visite qui a été interprétée par beaucoup de médias ibériques comme une possible négociation avec le club merengue. Cependant, l’émission L’Equipe du Soir – via le présentateur Olivier Ménard – a tenu à clarifier la situation concernant ce voyage de Kylian Mbappé à Madrid : « Mbappé a passé la journée de lundi à Madrid sur l’invitation d’Achraf Hakimi. L’entourage du joueur a pris soin de dire que c’était une visite privée et que cela n’était aucunement liée à sa prochaine destination. Le Real n’était au courant de rien du tout concernant cette visite. »

Pour rappel, récemment, l’entourage du joueur s’était rendu à Doha, au Qatar, pour évoquer l’avenir de Kylian Mbappé, le projet autour du joueur ainsi que les changements à venir au PSG. Une réunion du même type devrait avoir lieu avec les dirigeants madrilènes.