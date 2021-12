Ce mardi (18h45 sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG reçoit le Club Bruges à l’occasion de la dernière journée de Ligue des champions. Si ce match n’a pas de véritable enjeu pour les Rouge & Bleu (déjà qualifiés et assurés de terminer deuxième), ils voudront tout de même renouer avec la victoire. En effet, le club de la capitale reste sur deux nuls consécutifs décevants en Ligue 1 face à l’OGC Nice (0-0) et le RC Lens (1-1). Sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis, le PSG a pu compter sur une entrée décisive de Kylian Mbappé en fin de rencontre. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton estime que club parisien ne pourra tout le temps compter sur son numéro 7.

« Le Covid attend sa cinquième vague, moi j’attends toujours la première vague du PSG. Le PSG jouait mal en ce début de saison mais gagnait ses matches. Et depuis quelque temps, le PSG joue toujours aussi mal, le jeu est toujours aussi pauvre et illisible, mais maintenant le PSG ne gagne plus. On s’ennuie en regardant le Paris Saint-Germain. Face à Lens, c’est un match nul arraché à la dernière minute par Wijnaldum grâce encore à un coup de génie de Kylian Mbappé. Paris ne va pas pouvoir toujours s’appuyer sur Mbappé. La preuve, parce que lorsqu’il n’est pas là, ça devient extrêmement difficile. »

Pour Stéphane Bitton, Mauricio Pochettino doit également établir une hiérarchie au poste de gardien de but. « En encaissant le but de Seko Fofana, Keylor Navas n’a pas marqué de points. Cette fois-ci, la concurrence n’a pas joué en faveur de Navas. Donnarumma a donné des signes d’agacements d’être sur le banc une fois sur deux. Là aussi, Pochettino va devoir trancher, mais est-ce qu’il en est capable. Est-il capable de prendre une décision et de mettre un joueur avec un statut sur le banc ? C’est l’enjeu des matches dans les semaines qui viennent et c’est aussi l’enjeu pour lui pour rester à la tête du PSG (…) Navas a un rôle important dans le vestiaire parisien par rapport aux autres joueurs sud-américains. Donc là aussi c’est toujours pareil, de la politique et de la diplomatie. Bref, le PSG n’avance pas. »