Ramos absent pour PSG / Bruges

Pour son dernier match de la phase de groupes de Ligue des champions, le PSG affronte le Club Bruges – au Parc des Princes – ce mardi à 18h45 (RMC Sport 1 et Canal Plus). Déjà qualifiés et assurés de terminer deuxième du groupe, les Rouge & Bleu voudront finir sur une bonne note. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourrait faire tourner son effectif à certains postes. Mais le coach argentin devra également se passer de quelques éléments. Outre Julian Draxler et Neymar Jr, trois autres joueurs sont concernés par le point médical du club de la capitale.

Malgré son retour à l’entraînement, Sergio Ramos ne disputera pas son premier match de Ligue des champions avec le maillot du PSG. L’Espagnol « poursuit son travail de réintegration progressif avec le groupe pour les 3 prochains jours. » Absent la séance collective ce lundi matin, Presnel Kimpembe « est resté en soins dans les suites du choc reçu au mollet contre Lens. » Enfin, Colin Dagba a une gêne au mollet et s’est entraîné à l’écart du groupe.

Le point médical du PSG