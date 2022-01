S’il est difficile de donner une date précise au retour de Neymar sur les terrains, nous retrouverons bien le numéro 10 parisien le 25 janvier pour la sortie de « Neymar, le chaos parfait » sur Netflix. Interrogé par ESPN, l’attaquant brésilien est longuement revenu sur les thématiques qui rythmeront le documentaire réalisé par David Charles Rodriguez.

Son rapport aux détracteurs

« Ceux qui me connaissent savent qui je suis et c’est ce qui compte pour moi. Quant à ceux qui ne me connaissent pas et ne disent que du mal de moi, je les mets de côté, mais j’espère qu’ils pourront toujours regarder ce documentaire et j’espère que cela pourra changer leur idée ou l’image qu’ils ont de moi, et je j’espère qu’ils pourront apprendre à m’aimer… même un peu ! Peu de gens me connaissent vraiment. Juste mes amis les plus proches, ma famille, quelques coéquipiers et maintenant je sens que je peux montrer un peu plus de ma vie, comment je suis au quotidien, au travail, à la maison, comment Je suis en tant que père, fils, frère, et j’espère que ce documentaire montre ce côté aux gens. C’est ce sur quoi nous avons travaillé, nous montrons la vérité, à 100% et c’est ce qui compte le plus.«

Le choix du titre « Neymar, le chaos parfait »

« Le chaos parfait parce que ma vie a toujours été comme ça. Depuis que j’avais 6 mois, j’ai eu un accident avec mes parents et bien, c’est là que le chaos a commencé. Et puis après je suis devenu footballeur et bien sûr, j’ai eu des moments très heureux, mais j’ai encore eu beaucoup de chaos dans ma vie. Mais dans tout ce chaos, les choses ont parfaitement fonctionné parce que j’ai une très belle vie, et je suis très reconnaissant pour tout, pour ma famille, pour tous mes amis, pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie et c’est pourquoi je pense que ce titre est parfait parce que j’ai eu beaucoup de problèmes, mais les choses se sont bien passées.«

Sa force mentale

« Je pense que maintenant je suis fort. Je suis un homme fort, pas seulement physiquement mais aussi dans ma tête parce que je dois faire face à tellement de pression, à cause de qui je suis, à cause de l’endroit où je joue, parce que je suis Brésilien et beaucoup d’autres choses. Mais j’ai une tête solide maintenant et j’ai dû travailler très dur pour y arriver et je pense que c’est quelque chose de vraiment bien chez moi, que non seulement je peux jouer au football, mais je me suis concentré sur ma santé mentale.«