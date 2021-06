Bitton : “Mbappé, c’est bien parti pour qu’il reste au PSG”

Dans sa prise de parole via L’Equipe, le président Nasser al-Khelaïfi s’est montré très affirmatif concernant Kylian Mbappé. L’attaquant restera au PSG la saison prochaine et ne partira pas libre en 2022. Si le dirigeant qatarien se montre aussi sûr de son coup, ce n’est pas sans fondement. On peut donc penser que l’attaquant de 22 ans va se réengager. Reste à entendre Kylian Mbappé, le principal concerné, observe Stéphane Bitton dans sa chronique du jour.

“La parole de Nasser al-Khelaïfi est assez rare pour être écoutée et décryptée. Après dix ans, c’était le moment de faire le bilan. Il est excellent évidemment. La marque PSG est connue dans le monde entier. Il est ambitieux et le restera. Le but avoué c’est de remporter la Ligue des champions après être passé deux fois pas très loin. Il fait un bilan assez lucide sur ce qu’est le PSG aujourd’hui. Il reconnait aussi des erreurs. QSI, que les supporters se rassurent, ne lâchera pas le club”, a déclaré le journaliste sur France Bleu Paris ce matin. “Il dit aussi que Kylian Mbappé va rester. C’est une très bonne nouvelle qui demande à être confirmée par le joueur lui-même. On restera encore mesuré là-dessus. Cela s’appelle une partie de poker menteur. Mais en tout cas c’est bien parti pour qu’il reste.“