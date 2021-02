Bitton : “Mon favori pour le titre reste le PSG mais Lille…”

Les supporters du PSG avaient perdu l’habitude d’observer le calendrier de la Ligue 1, les écarts, les rencontres des adversaires. Cette saison, plombé par six défaites, le champion de France en titre est dans la nasse. Dans sa chronique quotidienne, Stéphane Bitton a fait un point sur la tête du classement.

“Le calendrier s’est un peu rempli en termes de matches importants pour le PSG. Il faut ajouter le 21 mars avec le match à Lyon et le 4 avril avec la réception de Lille. Deux adversaires pour le titre de champion de France. Le titre – qui semble un peu compromis même si mathématiquement il n’y a que 4 points d’écart avec la tête- passera par deux victoires contre ces adversaires. D’ici là le PSG devra faire un sans-faute. On peut espérer que samedi Paris prenne le dessus sur le 20e, Dijon. Puis ce sera Bordeaux (11e) et Nantes (17e). Le PSG n’a pas le choix, il faudra prendre ces 9 points pour rester dans la course au titre. Il va falloir sortir le grand jeu pour le conserver. Monaco est bien lancé, voire inarrêtable, Lyon a des passages à vide inexpliqués et inexplicables mais peut compter sur Memphis Depay, et Lille semble être l’adversaire le plus difficile. Le LOSC a un groupe de qualité et équilibré. Lille ne joue pas l’Europe (16e de finale retour de l’Europa League contre l’Ajax demain, ndlr) alors que le PSG en fait sa priorité et devrait y laisser quelques plumes”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris. Mon favori ? Cela reste le PSG mais Lille est l’équipe et la plus dangereuse.”