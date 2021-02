Kurzawa : “Je suis content de moi et il faut que je continue pour moi et l’équipe”

Après quelques saisons compliquées en raison de nombreuses blessures et de prestations décevantes, Layvin Kurzawa retrouve des bonnes sensations depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino. Il a notamment débuté 8 matches sur 12 matches depuis début janvier 2021. Dans une vidéo postée sur le site officiel du PSG, Layvin Kurzawa a répondu à quelques questions des supporters.

Son bon niveau depuis quelques matches

Kurzawa : “Oui, je constate aussi que j’arrive à enchaîner pas mal de bonnes prestations. Je suis content de moi et il faut que je continue pour moi et pour l’équipe aussi. On va continuer de travailler et ça va le faire.”

Quel a été ton sentiment après l’égalisation de Mbappé contre Barcelone ? Est-ce que le fait d’avoir réussi ton centre sans contrôle a effacé de ton esprit ta légère faute sur le pénalty espagnol ?

Kurzawa : “Je n’ai pas eu besoin de faire ce centre-là pour que ce soit effacé. Après le pénalty, je me suis reconcentré dans le match et j’ai essayé de faire en sorte d’apporter ce qu’il fallait à l’équipe. C’est vrai que la passe pour Marco Verratti, qui donne ensuite à Kylian, nous a permis d’égaliser. Donc, je suis content d’avoir pu apporter ce ballon à Marco pour l’égalisation de Kylian.”

Quel est le secret pour être sûr de réussir en plus du travail ?

Kurzawa : “C’est de toujours croire en soi. J’ai toujours cru en moi-même quand j’ai eu des moments difficiles. Avec le travail, c’est la combinaison parfaite pour réussir.”

Son sentiment après avoir franchi la barre des 100 matches avec le PSG

Kurzawa : “Je suis fier d’avoir atteint ce joli cap. Je pense que j’aurais pu en jouer beaucoup plus, mais c’est une belle preuve de régularité et d’attachement à ce maillot. J’espère continuer à disputer des matches et atteindre d’autres chiffres importants à l’avenir.”

Son regard sur la victoire face au FC Barcelone

Kurzawa : “Avant le match, j’ai senti que tous les joueurs étaient extrêmement motivés et concentrés. Il y avait cette volonté très forte, collective, de faire quelque chose de bien, d’aller chercher ce résultat. Nous avons réalisé une superbe rencontre, un match abouti. On a joué la première période là-bas, que nous avons gagnée, et la deuxième sera au Parc. Il faudra assurer.”