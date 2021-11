Julian Draxler quitte le rassemblement de l’Allemagne

Julian Draxler avait fait son retour en sélection allemande lors de ce rassemblement de novembre après un an sans être convoqué. Mais malheureusement le joueur du PSG ne pourra pas honorer sa 57e sélection avec la Nationalmannschaft. Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille de la rencontre contre le Liechtenstein, Hansi Flick – le sélectionneur allemand – a acté le forfait du milieu de terrain.

« Plusieurs joueurs nous ont quittés dont cinq à cause du coronavirus. Nico Schlotterbeck et Florian Wirtz sont blessés. Et hier (mardi), Julian Draxler a également subi une blessure musculaire et sera absent pendant un certain temps, dévoile l’ancien coach du Bayern Munich. Je suis vraiment désolé pour lui car il avait de grands projets. »