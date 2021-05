Remporter une quatorzième Coupe de France, c’est l’objectif du PSG ce mercredi 19 mai 2021, jour aux multiples ouvertures. Mais pas celles des tribunes du Stade de France. Pour la première fois la finale de la Coupe de France se jouera totalement à huis clos. Dommage, car l’affiche est belle. Et l’important sera de repartir avec le trophée, quelle que soit la manière, estime le chroniqueur France Bleu Paris Stéphane Bitton.

“Il reste deux possibilités en quatre jours au PSG pour enrichir sa vitrine. Les deux situations sont différentes car seul ce soir le PSG a son destin entre ses pieds. Une finale, ça se gagne. On ne demande pas au PSG d’être bon ou très bon. On lui demande de lever le trophée vers 23 heures. Le reste, l’histoire l’oubliera. On retient les victoires, c’est ça l’important ce soir. Monaco ne réussit pas au PSG cette saison, deux matches deux victoires des Monégasques. Méfiance, l’ASM ce n’est pas n’importe qui… et ça va faire une très bonne finale”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Avec ou sans Neymar, ce n’est pas la même limonade, comme diraient les cafetiers. Le PSG attend la réponse du CNOSF.“