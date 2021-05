La LFP réfléchit à distribuer elle-même 80% de la L1 et à céder à Canal+ deux affiches

La saison de Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 s’achèvera dimanche en offrant le plus beau des suspenses. Huis clos obligent, presque tous les supporters seront devant leur écran – devant les chaînes Canal Plus donc – pour suivre les différents dénouements. Quid de la saison prochaine et jusqu’en 2024 ? Si Canal Plus a déjà deux affiches (lot 3 à 330M€ par saison), où seront visibles les 80% restants ? “La LFP réfléchit à distribuer elle-même une antenne avec 80% de la L1 et céder à Canal Plus deux affiches, le samedi après-midi et le dimanche soir“, rapporte L’Equipe. C’est ce que souhaite le diffuseur historique. Quant à beIN Sports, il ne semble pas vouloir être le complément de Canal Plus et diffuser huit des dix matches par journée. Dans le projet à l’étude à la Ligue, Canal Plus “aurait les choix 1 et 3 (possiblement contre 380M€/an) de chaque journée et la chaîne «made in LFP» le choix 2 et les sept autres rencontres de chaque journée. L’idée serait de distribuer cette antenne auprès de tous les opérateurs afin qu’elle ait le maximum de possibilités de se développer”, lit-on. En outre, la Ligue 1 pourrait passer de 20 à 18 clubs en 2022-2023. L’assemblée générale de la LFP du 3 juin tranchera. Mais le Championnat de France est en passe de se transformer.