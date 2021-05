Monaco / PSG : quelles tendances pour les XI de départ ?

Demain, 21h15 (France 2, Eurosport 2), la finale de la Coupe de France opposera l’AS Monaco et le PSG au Stade de France. Un match en semaine pour un titre réellement désiré par les deux adversaires. Quels seront les 22 acteurs qui débuteront la rencontre ? A cette heure, difficile de savoir si le stratagème du PSG (appel auprès du CNOSF) permettra à Neymar et Presnel Kimpembe d’être sur la feuille de match. Marco Verratti (genou gauche), Layvin Kurzawa (cheville), Alexandre Letellier (main) et Juan Bernat (reprise) n’y seront pas. Idrissa Gueye et Abdou Diallo effectuent leur retour après une gastro-entérite. Quant à Julian Draxler (ischio-jambiers), il est incertain. Voilà pour le panorama Rouge & Bleu. On peut supposer que Florenzi, Diallo, Gueye, Paredes et Icardi intègreront le onze de départ. Côté Monégasque, on devrait voir un trio offensif composé de Volland, Golovin et Ben Yedder. Comme c’est un match de coupe, Radoslaw Majecki est attendu dans la cage. Sofiane Diop, de retour de blessure, pourrait retrouver le groupe.

: Majecki – Sidibé, Maripan, Badiashile – Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique – Volland, Golovin – Ben Yedder (c) PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe ou Diallo, Bakker – Gueye, Paredes – Di Maria, Neymar ou Rafinha, Mbappé – Icardi