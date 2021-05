Giuly voit un Monaco bien supérieur au PSG sur le papier

Ce soir, 21h15 (France 2, Eurosport 2), la finale de la Coupe de France opposera l’AS Monaco au PSG au Stade de France. Qui est le favori ? Compte tenu des deux victoires en L1 de l’ASM, il est difficile de faire de Paris le favori. Surtout sans Marco Verratti ni probablement Neymar ou encore Presnel Kimpembe (toujours suspendus à cette heure). Interrogé sur le choc du soir par Monaco-Matin, Ludovic Giuly, ancien joueur du PSG et de l’ASM, donne un net avantage sur le papier au club du Rocher. Si Navas est supérieur à Lecomte ou Majecki, l’ancien ailier préfère largement la défense monégasque. Seul Marquinhos surnageant. Dans l’entrejeu, Ludovic Giuly choisit Tchouaméni et Paredes. S’il devait composer un quatuor offensif avec les joueurs sur la feuille de match, l’ancien joueur prendrait Golovin, Ben Yedder, Volland et Mbappé. Et le meilleur entraîneur ? “Je choisis Kovac par rapport à Pochettino parce qu’il a réussi à dégager une identité dans son équipe. Ce n’est pas encore le cas au PSG. Il gère bien son groupe, ça joue, ça presse haut et il a les bons mots pour amener ses joueurs au meilleur niveau. Grâce à lui, ses garçons ont pris leurs responsabilités”, explique Giuly. Le meilleur XI avec les joueurs pressentis comme allant être sur la feuille de match à ses yeux : Navas – Sidibé, Marquinhos, Badiashile, C.Henrique – Tchouaméni, Paredes – Golovin, Ben Yedder, Mbappé, Volland. Entraîneur : Kovac. Pour Ludovic Giuly, aucun doute, Monaco est bien supérieur au PSG.