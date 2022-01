Bitumazala de retour à l’entraînement

Depuis plus d’une semaine, l’effectif du PSG est touché par la recrudescence de la Covid-19. En effet, chaque jour, de nouveaux cas positifs sont annoncés par les Rouge & Bleu via des communiqués médicaux. Récemment, Ángel Di María et Julian Draxler ont été testés positifs et manqueront le déplacement à Lyon ce dimanche. De leur côté, Sergio Rico, Gigio Donnarumma, Layvin Kurzawa et Danilo Pereira sont placés à l’isolement depuis quelques jours.

Une situation qui concernait également Nathan Bitumazala. Annoncé positif le 2 janvier dernier dans le communiqué médical du PSG, le latéral droit – qui évolue également au milieu de terrain – a retrouvé le Camp des Loges ce jeudi, comme il l’a dévoilé sur son compte Instagram. Cette semaine, Juan Bernat et Leo Messi – testés négatifs depuis peu – ont effectué leur retour à l’entraînement et ont participé à une séance individuelle. Le club de la capitale donnera plus de détails sur l’état physique des joueurs dans le point médical d’avant-match de ce samedi.

Pour rappel, Mauricio Pochettino devra composer sans plusieurs éléments face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45 sur Prime Video), dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. En effet, Ángel Di María et Julian Draxler sont forfaits (Covid-19). Une situation qui devrait également concerner Gigio Donnarumma et Layvin Kurzawa annoncés positifs mardi et mercredi. Concernant Sergio Rico et Danilo Pereira (à l’isolement depuis le week-end dernier), le prochain point médical devrait donner plus de précision. De son côté, Neymar Jr poursuit toujours ses soins après son entorse à la cheville contractée le 28 novembre dernier. Enfin, Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo vont disputer la CAN avec leur sélection.