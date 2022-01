Depuis lundi, en raison de la recrudescence des cas de COVID-19 avec le variant Omicron, les autorités ont décidé d’instaurer des jauges pour les évènements regroupant du public. À l’extérieur – comme dans les stades de football – la jauge est limitée à 5000 personnes. Elle est de 2000 à l’intérieur. Alors que les jauges proportionnelles sont espérées par de nombreux clubs, la ministre déléguée des Sports – Roxana Maracineanu – a confirmé la mise en place de ce dispositif dans les semaines à venir. Cela dépendra de l’évolution de la situation sanitaire et de la capacité du stade.

« J’ai surtout informé les clubs au moment de ces restrictions de l’importance, que ce soit à la télévision ou les spectateurs eux-mêmes lorsqu’ils viennent, de prendre les distances qui sont imposées aujourd’hui, de porter le masque lorsqu’on est spectateur en public. Même si c’est un spectacle en extérieur, il faut faire respecter cela parce que c’est ce qui permettra aussi, après le vote de cette loi, d’aller au-delà du seuil des 5.000 et d’aller vers des jauges proportionnelles que nous avons discuté avec les acteurs et c’est ce qui va se passer », a déclaré, ce matin, Roxana Maracineanu sur les ondes de Franceinfo. « On ira sur des jauges proportionnelles au-delà des seuils de 2000 en intérieur et 5000 en extérieur. Le décret qui va le permettre n’est pas encore écrit, ça dépendra de la situation sanitaire. Sans doute que la décision sera laissée aux préfets sur les territoires parce que la situation sanitaire ne sera pas la même selon les territoires. Mais ce n’est pas encore d’actualité, il va falloir que le pass vaccinal entre en vigueur. Donc toutes les personnes qui seront au stade auront été vaccinées, et puis on ne pourra plus y venir avec un simple test pour valider un pass sanitaire, comme c’était le cas avant (…) Quelle proportion pour ces jauges ? Ça dépendra de la configuration du stade en question, c’est pour cela qu’il faut aller au-delà du seuil. Il faut qu’on voit aussi comment la situation sanitaire évolue. Si ça ira mieux d’ici quelques bonnes semaines, on pourra aller vers ça. »

Pour le choc entre l’OL et le PSG ce dimanche soir en Ligue 1 (20H45 sur Prime Video), le Groupama Stadium n’a pas obtenu de dérogation pour accueillir plus de 5.000 spectateurs, comme l’aurait souhaité le président des Gones, Jean-Michel Aulas.