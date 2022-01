Hamraoui et Diallo de retour dans le groupe ce week-end ?

La rentrée n’est pas seulement réservée à la section masculine du PSG, puisque les féminines vont disputer les 16e de finale de Coupe de France ce dimanche contre Dijon (14h30). Présent en conférence de presse, Didier Ollé Nicole a annoncé le possible retour d’Aminata Diallo et Kheira Hamraoui, quelques semaines après les affaires extra sportives qui ont chamboulé les deux joueuses.

« Tout le monde, sans exception, repart à un pied d’égalité. Tout le monde retravaille en groupe. J’ai toujours privilégié le groupe et dans cette idée, on va repartir à zéro. Il ne faut pas oublier qu’elles n’ont pas joué depuis deux mois. Il y a l’aspect physique à gérer, elles ont souffert de petits bobos musculaires avant la trêve. Elles sont opérationnelles aujourd’hui. Mais il y a aussi un groupe qui a joué sur la période de leur absence, notamment des jeunes joueuses comme Laurina (Fazer). Le premier groupe de l’année sera choisi en tenant compte de cet équilibre »

L’entraîneur parisien a insisté sur le fait que ces événements n’ont pas été anodins pour tout le monde, que ce soit pour le groupe, les joueuses et même le staff. Mais le discours du coach est clair : il faut désormais avancer.

« L’événement a été perturbateur pour tout le monde. Pour les filles, pour le groupe, pour le staff. Tout le monde y a laissé des plumes. Pour moi aussi comme entraîneur, il a fallu s’adapter. On n’était plus que dans le domaine psychologique. Le discours est maintenant de dire : on affronte les choses et on avance ».