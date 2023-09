Blessé, Marco Asensio quitte le rassemblement de l’Espagne

Performant depuis le début de la saison sous le maillot du PSG, Marco Asensio avait été convoqué avec l’Espagne. Il a dû quitter le rassemblement en raison d’une blessure.

Arrivée libre au PSG après huit ans au Real Madrid, Marco Asensio a réalisé un bon début de saison sous le maillot Rouge & Bleu. Il a participé à trois des quatre matches du club de la capitale pour trois titularisations, deux buts et une passe décisive. Des performances qui lui ont permis d’être sélectionné avec l’Espagne pour les matches de qualification à l’Euro 2024 contre la Géorgie et Chypre. Titulaire hier après-midi dans le festival de la Roja contre les Géorgiens (1-7), il a délivré une magnifique passe décisive pour Alvaro Morata lors de l’ouverture du score.

De retour à Paris pour poursuivre ses soins

Mais malheureusement, il a dû sortir sur blessure quelques minutes avant la mi-temps. En conférence de presse d’après-match, son sélectionneur, Luis de la Fuente, s’est voulu rassurant en expliquant que sa blessure au pied ne semblait pas trop grave, même s’il expliquait qu’Asensio se dirigeait vers un forfait pour la rencontre contre Chypre mardi (20h45). Un forfait qui est désormais officiel. Ce samedi après-midi, la Fédération espagnole de football a expliqué que le numéro 11 du PSG allait quitter le rassemblement de la Roja. Il va donc faire son retour à Paris pour poursuivre ses soins. On devrait avoir des nouvelles dans les prochains jours pour connaître la gravité de sa blessure et la possible durée de son indisponibilité.