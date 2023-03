Pour son prochain match face au FC Nantes, le PSG ne pourra toujours pas compter sur Neymar Jr, victime d’une entorse à la cheville il y a dix jours. L’occasion pour Christophe Galtier de peaufiner son schéma en 3-5-2 avant le match retour face au Bayern Munich.

Après deux jours de repos, les joueurs PSG ont repris le chemin de l’entraînement ce mercredi avec en ligne de mire le match face au FC Nantes samedi au Parc des Princes (21h). Une rencontre qui se déroulera sans Neymar Jr. Touché à la cheville, le Brésilien a également de très grande chance d’être forfait pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochains. Un forfait qui pourrait faire l’affaire de Christophe Galtier dans ses choix.

🗣️ I Thierry Henry :



« Messi & Mbappé ? On a vu le patron et l’héritier. Il n’y a plus rien à dire ! […] L’héritier est là. Ça fait depuis longtemps mais là franchement ce qu’il fait là… C’est vraiment n’importe quoi ! » 🌟🇫🇷 pic.twitter.com/H5YDEMrWDM — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 27, 2023

« Il faudra que Galtier fasse ses choix »

En effet, selon Ludovic Obraniak, le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé est incompatible avec le haut niveau du football actuel, comme il l’a déclaré dans l’émission L’Equipe de Greg. « Depuis le match de Marseille, il y a un changement de système, qui est plus à même de satisfaire les deux qui vont être devant. Moi, le seul problème que j’ai, c’est lorsqu’il joue en 4-3-3 ou en 4-4-2 et qu’il joue avec les trois. On a vu que ce n’était pas possible. Au haut niveau, trois joueurs qui ne défendent pas – on va dire deux et demi parce que Neymar fait un peu plus les efforts que les deux autres – c’est impossible dans le football moderne. Donc, ce système-là (le 3-5-2) te permet d’être un peu plus compact. Je ne stigmatise pas Neymar, je dis juste qu’entre Messi et Neymar, parfois il va falloir faire un choix. Si on avait mis Neymar avec Mbappé à Marseille, pour moi la donne aurait été pareille. Les deux ont cette complicité sur le terrain, ça ne bouge pas. Les une-deux, les passes… ça aurait pu fonctionner aussi. Après, dans ce système à cinq il y a aussi la possibilité de mettre Neymar en pointe haute plutôt que d’avoir une pointe basse, ce qu’avait fait Galtier et qui n’avait pas si mal marché en début de saison. Mais à ce moment précis dans un 4-4-2, ce n’était pas possible de jouer avec Neymar parce qu’il n’était pas au niveau. Maintenant, avec le changement de système et les choix de Galtier, on peut l’incorporer mais il faudra que l’entraîneur fasse ses choix. »