PSG : La défense, un chantier à venir ?

Le PSG va faire face à de nombreux chantiers. Parmi ceux-là, celui de la défense. UN secteur qui ne s’arrange pas et au contraire prend de l’ampleur avec la récente blessure de Presnel Kimpembe. Un fait qui interroge sur la façon de bâtir l’arrière garde du Paris Saint-Germain à l’avenir…

Le Paris Saint-Germain est particulièrement touché par les pépins physiques, et le plus récent est celui qui touche Presnel Kimpembe. Une blessure au tendon d’Achille qui écartera le champion du monde 2018 des terrains pour plusieurs mois, et qui pousse le PSG à entrer en réflexion pour le long terme concernant sa défense. Le numéro 3 du club de la capitale est embêté par son tendon d’Achille depuis le début du mois de novembre, et fait face à une rupture aujourd’hui. Quelques semaines avant la Coupe du Monde 2022, le titi parisien a été écarté des terrains et a décidé de ne pas rejoindre le Qatar avec les Bleus : « Il renonce parce qu’il a Samuel Umtiti en tête et qu’il ne veut pas hypothéquer sa carrière en ayant une grosse blessure » avance un proche du joueur selon les indiscrétions de nos confrères de L’Equipe.

Cependant, dès la 16e minute du Classique face à l’OM (victoire 0-3), Presnel Kimpembe saute au sol de douleur sur un retour défensif, et semble gravement touché. Le verdict tombe au sortir de cette rencontre : rupture du tendon d’Achille. Comme si la blessure lui pendait au nez tant il était embêté depuis plusieurs mois : « Il ne faut pas oublier qu’il avait déjà récidivé sa tendinite avant la Coupe du Monde pour précipiter sa reprise. Cela fragilise davantage le tendon d’où les quasiment trois mois pour revenir. La rééducation a certainement été précautionneuse et bien timée, mais ça n’a pas suffit, ce sont malheureusement des choses qui arrivent » indique Alex B, Kiné-Ostéopathe. Concernant la gravité de la blessure et sa durée d’indisponibilité, le praticien répond aux équipes de Canal Supporters : « On a tendance à dire que c’est pire qu’un croisé. Il va être sous attelle six semaines puis de nouveau six semaines pour recouvrir une marche sans compensation (talonnette). Il aura ensuite trois mois rééducation derrière pour une reprise de course. En fonction de sa vitesse de récupération il pourrait reprendre la compétition au mieux dans six ou sept mois« .

Quel plan pour s’assurer une arrière garde sur le long terme ?

Un retour de Presnel Kimpembe pourrait donc être envisagé entre le mois de Septembre et Octobre. En fin de contrat en juin 2024, le défenseur central retrouvera la compétition avec seulement six ou sept mois restant sur son bail. La question d’une prolongation ou d’un transfert devrait se poser dans les semaines / mois à venir. À ce sujet, le titi parisien, selon les informations de L’Equipe, « n’était pas demandeur d’une prolongation longue durée avec le PSG après les premiers échanges« . Le quotidien sportif affirme que le club de la capitale reviendra à la charge, mais à quelles conditions ? Les derniers événements pourraient, évidemment, entacher la réflexion de la direction Rouge & Bleu.

Cette blessure pousse le PSG à réfléchir sur le long terme, et ce, dès l’été 2023. Si la piste Milan Skriniar semble être la priorité (et déjà bouclée selon les derniers échos de la presse) afin de renforcer la défense parisienne, il faudra se pencher sur le cas Kimpembe et un potentiel remplaçant. Ce dernier pourrait être sujet à une rechute à l’avenir et les dirigeants parisiens doivent prendre ce paramètre en compte au moment d’aborder le prochain marché des transferts. A noter que lors de celui-ci, le dossier Sergio Ramos, en fin de contrat en juin prochain, sera également sur les bureaux de la direction sportive du Paris Saint-Germain.

🚨🚨 | Accord COMPLET entre le PSG et Milan Škriniar ☑️🇸🇰



Il peut être considéré comme un nouveau joueur du PSG à partir de juillet 2023… mais le club va essayer d'anticiper l'accord et de le signer dès maintenant !



@FabrizioRomano

Sur le court terme, la problématique existe également et se pose pour Christophe Galtier. Cette longue blessure de Presnel Kimpembe oblige assurément le technicien français à revoir ses plans. Faut-il passer à une défense à quatre et installer ce système jusqu’à la fin de saison avec une charnière centrale Ramos – Marquinhos ? L’idée pourrait émerger dans l’esprit du staff parisien tant les deux défenseurs centraux semblent retrouver des couleurs en cette fin de mois de février. Cependant, la piste la plus probable demeure la défense à trois (ou cinq). Un système tactique qui a apporté des satisfactions face à l’Olympique de Marseille récemment, mais qui est, en plus de la défense, conditionné par les présences ou absences des uns et des autres sur le front de l’attaque. Pour bâtir une arrière garde solide, dans un schéma tactique à trois défenseurs centraux, Danilo Pereira pourrait être installé en lieu et place de Presnel Kimpembe. L’international portugais connaît le poste, a des repères, et libérerait une place dans le milieu de terrain.

Sergio Ramos et Marquinhos

Convaincant dans son couloir droit sur la pelouse du Vélodrome, Nordi Mukiele, récemment revenu de blessure, s’avère être une réelle alternative en défense centrale. L’ancien du RB Leipzig affichait un niveau satisfaisant avant sa blessure à un poste occupé par Achraf Hakimi, et pourrait bénéficier de temps de jeu dans une ligne à trois dans l’arrière garde parisienne. Le Français pourrait surfer sur sa forme actuelle et ne pas trop perdre en rythme, en plus de cohabiter sur le terrain avec l’international marocain, en pleine bourre depuis son retour de la Coupe du Monde 2022.