Les dernières rumeurs venues d’Angleterre sur Haaland et Pochettino

En fin d’année 2021, l’actualité du PSG a été marquée par des rumeurs sur son banc. Après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjær par Manchester United, le nom de Mauricio Pochettino a fortement été associé au club anglais. L’ancien défenseur central n’aurait pas été contre rejoindre les Mancuniens dès cet hiver. Mais les dirigeants Rouge & Bleu n’ont pas voulu le laisser filer. Ce vendredi après-midi, ce sujet est revenu dans l’actualité.

Selon les informations du Telegraph, l’entraîneur du PSG serait toujours dans le viseur de Manchester United pour son poste de manager l’été prochain. De son côté Pochettino serait très intéressé par un retour en Premier League et devenir le nouvel entraîneur des Red Devils. Au sein du board anglais, on pense que Pochettino serait un bon choix pour le poste d’entraîneur. Mais Manchester ne vise pas que l’entraîneur Rouge & Bleu, puisque Erik ten Hag (Ajax) et Brendan Rodgers (Leicester) sont aussi dans le viseur.

En ce qui concerne l’effectif du PSG, le club de la capitale est annoncé sur les rangs pour Erling Haaland. Selon les informations de The Athletic, Le PSG – comme le Bayern Munich – est une destination possible pour l’international norvégien. Manchester City, à la recherche d’un attaquant, a fait du joueur du Borussia Dortmund sa priorité pour l’été prochain. Le club mancunien compte même rencontrer le joueur et son agent, Mino Raiola. Le média britannique conclut en expliquant que si Kylian Mbappé rejoignait le Real Madrid, cela pourrait dissuader Haaland de rejoindre le club de la capitale espagnole.