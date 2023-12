Bodmer : « C’est toujours un match particulier pour moi »

Demain après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse du Havre. Un match particulier pour Mathieu Bodmer.

Demain après-midi, le PSG va retrouver la Ligue 1 avec un déplacement au Havre dans le cadre de la quatorzième journée. Une rencontre spéciale pour Mathieu Bodmer. Directeur sportif du promu, l’ancien milieu de terrain, qui a joué chez les Rouge & Bleu pendant trois ans (2010-2013), est un supporter du club de la capitale depuis sa plus tendre enfance. Dans une interview accordée à Paris Normandie, il s’est confié sur ce match particulier pour lui.

« C’est LE club particulier pour moi«

« C’est LE club particulier pour moi. J’ai vécu de bons moments dans tous les clubs où je suis passé, mais le PSG est le club dont mon père était fan, celui dont je suis fan depuis tout petit. J’ai dû rater, allez, je vais être large, trois matches en 30 ans du PSG. Donc oui, c’est toujours un match particulier pour moi. Rêve un jour de devenir le directeur sportif du PSG ? C’est une bonne question. Non, non… Je suis très bien au HAC. On va déjà bien travailler ici, continuer à développer le club. Il y a tellement de choses à faire. Le PSG, on verra bien après. »