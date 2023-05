Mathieu Bodmer : « Mes couleurs c’est le PSG »

Pour beaucoup d’observateurs et supporters du PSG, les anciens joueurs du club de la capitale manquent dans l’organigramme du club. Ces derniers continuent de suivre l’actualité et de soutenir le Paris Saint-Germain à l’image de Mathieu Bodmer. L’actuel directeur sportif du HAC s’est exprimé.

L’actualité du Paris Saint-Germain est on ne peut plus riche sur le plan sportif et extra-sportif. Les supporters Rouge & Bleu se font de plus en plus entendre avec certaines revendications et l’argument identitaire résonne au milieu de la colère du peuple parisien. Entre le projet basé sur le vivier de la région Île-de-France ou la souhait de voir des anciens joueurs du PSG intégrer l’organigramme du club de la capitale, les supporters du Paris Saint-Germain avance de plus en plus des arguments sur l’identité. En ce sens, Mathieu Bodmer, milieu de terrain parisien de 2013 à 2013, s’est exprimé sur les ondes d’Europe 1 : « Je suis un supporter parisien, tout le monde le sait, c’est dans mon coeur. Mes couleurs c’est le PSG. Avant que j’y joue, depuis tout petit, ça a toujours été mon club. Et aujourd’hui, après certains matchs, bah je suis fâché. C’est une vérité, quand c’est la Champion’s League c’est compliqué. Je pense que le club ne prend pas toujours les bonnes décisions, s’est trompé sur certaines choses. C’est pas simple parce qu’on est amoureux de ce club, et quand t’es fan d’un club et que ça se passe pas toujours bien ça te déchire, donc parfois tu peux être un peu plus dur avec ce club qu’avec d’autres parce que ça te touche« .

🔴🔵Grand supporter du #PSG, @BODMERmathieu revient sur l’actualité mouvementée du club parisien



« Aujourd'hui après certains matchs, je suis fâché, je passe de mauvaises nuits. Il y a des choses à changer »

L’actuel directeur sportif du Havre s’est également exprimé sur les décisions prisent par le club qu’il juge mauvaise : « Et quand le PSG est éliminé en Champion’s League avec des résultats parfois … un peu compliqués, tu passes des mauvaises nuits, c’est la vérité, je l’ai déjà dis et je m’en cache pas. En espérant qu’il y ait des jours meilleurs, mais il y a des décisions qui ont pas été bien prises et l’effectif n’est pas bien constitué pour moi, il n’est pas bien équilibré« . Mathieu Bodmer, comme beaucoup, sera attentif au prochain marché des transferts du Paris Saint-Germain : « J’espère que ce mercato là ou en tous cas l’été qui arrive il y aura des changements. Comme tous les ans on va attendre, et j’espère ne pas être trop déçu l’année prochaine« .

Dans la foulée de ces propos, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été interrogé sur l’affaire Galtier. Mathieu Bodmer a évoqué un sujet « très compliqué » tant il est ami avec Didier Digard comme il le rappelle, et a connu Christophe Galtier à l’Olympique Lyonnais et à l’AS Saint-Etienne. En ce sens, le consultant Prime Video et RMC Sport affirme qu’il n’a jamais vu de l’actuel coach du PSG les faits qu’ils lui sont reprochés, tout en affirmant qu’il faudra laver son nom s’il s’avère être innocent, comme il lui faudra s’excuser auprès de son ami Didier Digard si ce dernier a subit des préjudices. Au micro d’Europe 1, Mathieu Bodmer prend du recul en évoquant cette affaire qui ne le concerne pas : « J’espère qu’il y aura des gens qui vont parler et éclaircir tout cela parce que ce sont des choses pour moi qui ne devraient pas arriver dans le football. On devrait se concentrer sur le foot« .

