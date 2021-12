Feignies-Aulnoye / PSG : les onze probables

Ce dimanche soir à l’horaire inhabituel de 21h10 (sur Eurosport 2), le PSG fera son entrée en lice en Coupe de France. Tenant du titre, le club de la capitale défiera Feignies-Aulnoye (National 3) dans le cadre des 32es de finale de la compétition. Et pour cette rencontre qui se disputera au Stade du Hainaut (Valenciennes), Mauricio Pochettino sera privé de certains joueurs : Achraf Hakimi (suspendu), Juan Bernat (cuisse), Nuno Mendes (reprise), Neymar Jr (rééducation) et Julian Draxler (reprise athlétique) sont forfaits. De plus, certains cadres pourraient être ménagés à l’image de Leo Messi.

Ainsi, Keylor Navas devrait être titulaire dans le but parisien. En l’absence d’Achraf Hakimi, Colin Dagba est annoncé dans le couloir droit. La charnière centrale pourrait être composée de Thilo Kehrer et Presnel Kimpembe. Abdou Diallo devrait dépanner au poste de latéral gauche. Si Marco Verratti est pressenti pour débuter ce match (il sera suspendu face à Lorient mercredi), il pourrait être associé à Ander Herrera, Danilo Pereira, Leandro Paredes ou encore les jeunes Eric Dina-Ebimbe et Xavi Simons. Enfin, le trio offensif Ángel Di María, Mauro Icardi et Kylian Mbappé est annoncé par les médias. On rappelle que le numéro 7 parisien sera suspendu pour la rencontre face au FC Lorient en Ligue 1 (mercredi 22 décembre).

XI possible du PSG (Le Parisien) : Navas – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Herrera, Verratti, Simons – Di Maria, Icardi, Mbappé

: Navas – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Herrera, Verratti, Simons – Di Maria, Icardi, Mbappé XI possible PSG (L’Equipe) : Navas – Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Diallo – Paredes, Verratti, Dina Ebimbe – Di Maria, Icardi, Mbappé

: Navas – Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Diallo – Paredes, Verratti, Dina Ebimbe – Di Maria, Icardi, Mbappé XI possible PSG (La Voix du Nord) : Navas – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Herrera, Verratti (c), Simons – Di Maria, Icardi, Mbappé.

: Navas – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Herrera, Verratti (c), Simons – Di Maria, Icardi, Mbappé. XI imaginé par la rédaction CS : Navas – Dagba, Kehrer, Diallo, Kurzawa – Herrera, Danilo, Simons – Gharbi, Icardi, Mbappé