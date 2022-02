Bodmer : « Mbappé sait très bien ce qu’il fait »

Le PSG a tout simplement écrasé le LOSC ce dimanche soir par le score fleuve de 1-5 (23e journée de Ligue 1). Et une énième fois, Kylian Mbappé a été décisif en inscrivant le cinquième but des siens d’une superbe frappe enroulée de l’extérieur de la surface. Au sortir de ce succès probant, le numéro 7 francilien a également évoqué son avenir, lui qui se trouve en fin de contrat en juin prochain. Comme de coutume, il s’est montré clair en expliquant qu’il restait focalisé sur l’aspect sportif et le choc face au Real Madrid qui approche à très grands pas.

Mais forcément, sachant que le club favori à la signature du natif de Paris l’été prochain n’est autre que l’adversaire du PSG en huitième de finale aller de Ligue des Champions, cela crée énormément de remous. En tout cas, pour Mathieu Bodmer, qui s’exprime au micro de RMC, Kylian Mbappé, même s’il ne le montre pas, a d’ores et déjà pris sa décision quant à la suite à donner à sa carrière : « Je pense qu’il sait ce qu’il va faire, dans quel club il va aller. Hier soir, il a bien répondu. Il a éteint tous les possibles incendies. Mine de rien, malgré ça, sa situation contractuelle ne le perturbe pas. Il est bon, il marque les buts, c’est le principal. C’est un joueur extraordinaire. C’est aussi un joueur qui gère sa communication depuis tout petit, aussi pour avoir une image lisse. Mais je pense que tout cela est bien joué de sa part. »