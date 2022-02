Le PSG pas surpris par les propos de Mbappé

Le PSG s’est rassuré ce dimanche soir en s’imposant largement sur la pelouse du LOSC à moins de 10 jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des Champions (1-5). Lors de cette rencontre Kylian Mbappé aura inscrit un but exceptionnel en pleine lucarne. Après ce match, l’international français aura été interrogé par Amazon Prime sur son avenir et ce dernier est resté assez flou à cette question : « Ma décision ? Non, non elle n’est pas prise. je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne veux pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid et à faire la différence, et après on verra ce qui se passera. »

RMC Sport est revenu sur cet « événement » et confie que le PSG « ne s’est pas montré surpris par les déclarations de son joueur ce lundi. » Les décideurs Rouge & Bleu seraient toujours « en discussions avec Mbappé et son entourage » et l’international français n’aurait, pour le moment, pas annoncé la fin des négociations, ni un départ. De plus, le média explique que les dirigeants du PSG « estiment se donner les moyens pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat » avec trois paramètres importants. Faire de de lui le joueur le mieux payé de l’effectif, lui assurant « le projet sportif le plus ambitieux » et enfin un rôle central dans ce projet mais avec un bail de courte durée. Reste à voir ce que décidera le numéro 7 parisien dans les prochaine semaines…