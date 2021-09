Ruddy Buquet arbitre de Rennes / PSG

Après sa victoire face à Manchester City mardi, le PSG reprend du service en Ligue 1. Dimanche (13h, Prime Video), le club de la capitale affrontera Rennes, dans le cadre de la 9e journée de championnat. Les hommes de Pochettino ont enchaîné huit victoires consécutives et auront à coeur de rester invaincu. Ce mercredi, la LFP a dévoilé les arbitres de cette rencontre.

Ce match entre Rennes et le PSG sera dirigé par Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Frédéric Haquette. Olivier Thual sera le quatrième arbitre. Enfin, Willy Delajod et Abdelali Chaoui seront présents en tant qu’assistants vidéo. La dernière fois que Ruddy Buquet avait arbitré le PSG, c’était lors d’un match nul face à Rennes, le 9 mai 2021 (1-1). Sur ses trois derniers matchs de Ligue 1, il a distribué 1 carton rouge et 11 cartons jaune.