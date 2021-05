Ce samedi 29 mai, les supporters parisiens auraient aimé voir les joueurs du PSG fouler la pelouse de l’Estadio do Dragon à Porto et disputer la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Mais les Parisiens ont malheureusement échoué en demi-finale contre Manchester City. Les Mancuniens qui disputent leur première finale de C1 alors que leur adversaire – Chelsea dispute leur troisième finale (2008 finaliste et 2012 gagnant). Dans le club londonien, deux vieilles connaissances du PSG, Thiago Silva et Thomas Tuchel, qui participent à leur deuxième finale consécutive.

Dans un match très rythmé, Chelsea a fait meilleur impression lors des 45 premières minutes mais n’a pas réussi à concrétiser ses premières occasions en raison de la la maladresse de son attaquant, Timo Werner. Mais juste avant la pause, Kai Havertz a ouvert le score pour les Blues (1-0, 42e), bien servi par Mason Mount (42e). À noter la sortie sur blessure de Thiago Silva.

Le XI de Manchester City : Ederson – Walker, Stones, Dias, Zintchenko – B. Silva, Gundogan, De Bruyne (c) – Mahrez, Sterling, Foden.

Le XI de Chelsea : Mendy – Azpilicueta (c), Thiago Silva, Rüdiger – James, Kanté, Jorginho, Chilwell – Havertz, Werner, Mount

