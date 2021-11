Bordeaux / PSG : Les chiffres clés de la victoire parisienne

Dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, le PSG s’est déplacé au Matmut Atlantique hier soir pour affronter les Girondins de Bordeaux. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés sur le score de 3 buts à 2. Neymar Jr et Kylian Mbappé ont largement contribué à cette victoire. Le club de la capitale est 1er du classement avec 34 points. Focus sur les chiffres clés de cette rencontre.

Neymar Jr et Kylian Mbappé se sont particulièrement illustrés hier soir. Le Brésilien a terminé la rencontre avec un doublé, tandis que l’attaquant de 22 ans a réalisé deux passes décisives et inscrit un but. Depuis 2017, les deux joueurs se sont échangés 23 passes décisives. C’est au moins 6 de plus que n’importe quel duo dans l’élite. Après des matchs compliqués, Neymar retrouve peu à peu son niveau habituel. Avec ce doublé, Bordeaux est sa victime favorite en Ligue 1 (7 réalisations). Par ailleurs, c’est la première fois que le Brésilien marque deux buts dans le jeu depuis le 2 octobre 2020 contre Angers. Avec ses deux passes offertes au Brésilien, Mbappé est désormais à 6 passes décisives en championnat. Il est le meilleur passeur de la Ligue 1 à égalité avec Jonathan Clauss.

Avant la rencontre, Bordeaux et le PSG étaient au coude à coude en termes de victoire dans leur histoire. Avec cette victoire, les Rouge et Bleu repassent devant (35 victoires à 34). Par ailleurs, les Parisiens conservent leur invincibilité au Matmut Atlantique (depuis le 18 mai 2015). Lors des 14 dernières rencontres, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas connu la défaite (10 victoires et 4 matchs nuls). Suite au succès d’hier soir, le Paris Saint-Germain renoue avec la victoire à l’extérieur et a repris le chemin des filets (pas de buts inscrits face à Rennes et l’OM). Cette saison, c’est la 11e victoire parisienne. Avec 34 points, le club devance son dauphin Lens de 10 points.