Dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur le fil face aux Girondins de Bordeaux hier soir. Dans cette rencontre, Neymar a brillé grâce à un doublé inscrit en première période. Malgré la mort d’une de ses amies dans un crash d’avion vendredi soir, le Brésilien retrouve peu à peu son niveau d’antan. Éric Rabesandratana est revenu sur la performance de Neymar au micro de France Bleu Paris.

« Neymar a été le le grand homme de ce Bordeaux / PSG avec Kylian Mbappé. C’est un artiste avec ses hauts et ses bas mais hier on a eu le grand Neymar. Il a été à la disposition de l’équipe avec peu de déchets et en plus il marque. On sent qu’il est en progression et qu’il revient à son meilleur niveau. Il faut rappeler que Neymar a perdu une de ses amies dans un crash d’avion vendredi soir. Malgré ce drame, il est quand même capable de réaliser cette performance. Il fait la différence avec sa force mentale. C’est une bonne nouvelle qu’il revienne en forme. Il faudrait que Lionel Messi retrouve son niveau et on aura résolu une partie du problème du PSG. »