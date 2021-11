Lizarazu : « Il y a un déficit au milieu »

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-2) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Une bonne opération pour les Rouge & Bleu avant la dernière trêve internationale de l’année 2021. Mais le club de la capitale a livré une prestation à deux visages. Fébriles en début de rencontre, les Parisiens ont bien réagi avec un Neymar en chef d’orchestre, avant de souffrir en fin de match face aux Bordelais. Présent sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a notamment pointé du doigt le manque de qualité du milieu de terrain parisien.

« La prestation collective du PSG ? Il était temps que Neymar aille mieux au mois de novembre. Mais c’est vrai que le duo (avec Mbappé) a été exceptionnel. Après collectivement, il y a toujours des problèmes dans cette équipe. Je pense qu’il y a un déficit au milieu. Quand Verratti n’est pas là, il n’y a pas cette qualité technique qu’il apporte. Pour l’instant, un joueur comme Wijnaldum n’a pas complètement réussi à s’intégrer dans cette équipe. Donc, ce milieu de terrain est pour l’instant déséquilibré. Quand on sait que les attaquants parisiens ne font pas le travail défensif, donc on comprend aussi que cette équipe du PSG prend trop de buts et que cette défense est fragilisée. »