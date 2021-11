La grosse performance de Neymar en chiffres

Le PSG s’est imposé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux au terme d’un match étrange. Alors que les Rouge & Bleu menaient tranquillement et comptaient trois buts d’avance, ces derniers se sont relâchés et ont encaissé deux buts dans les 10 dernières minutes. Une fin de match qui laisse un goût amer dans la bouche. Mais avant cela, Neymar nous à proposé un show qu’on n’avait plus vu depuis (trop) longtemps.

Le Brésilien a inscrit un doublé en première période, en plus deux beaux buts, une première depuis janvier de cette année. Neymar avait marqué deux penaltys contre Lorient le 31 janvier dernier (3-2). Mais pour retrouver trace de deux buts dans le jeu en Ligue 1, il faut remonter jusqu’au… 2 octobre 2020 contre Angers (6-1) !

Le compte Twitter Paris Stats s’est concentré sur les chiffres clés de la rencontre du « Ney » et autant le dire, ils sont très bons. Si le Numéro 10 parisien a perdu 37 ballons lors de cette rencontre (soit 39% des ballons joués, son 3e plus mauvais total au PSG), il a été le deuxième joueur à toucher le plus de balles (94) et premier au nombre de passes clés adressées (4), nombre de dribbles réussis (5/7), nombre de duels gagnés (7/14), nombre de ballons récupérés (8 !).

Enfin Neymar Jr est rentré un peu plus dans l’histoire du PSG sous QSI. L’international brésilien redevient le 8e meilleur buteur du club (90 buts) devant Di Maria et à 5 buts de François Mpelé. Le Brésilien est aussi le 4e meilleur buteur du Paris Saint-Germain sous QSI loin derrière le trio Mbappé (139) – Ibrahimovic(156) – Cavani (200). D’un point de vue personnel, l’ancien barcelonais a marqué ses 400 et 401e but en professionnel et rattrape d’autres légendes du football telles que Thierry Henry, Rivaldo, Ronaldo ou encore Johan Cruyff. Pas mal pour un joueur « cramé ».