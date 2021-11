Bordeaux / PSG : Les notes des Parisiens

Avant l’ultime trêve internationale de 2021, le PSG a joué un dernier match ce soir à Bordeaux dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thilo Kehrer était aligné d’entrée avec Marquinhos en défense centrale. Les deux hommes étaient accompagnés en défense par Achraf Hakimi, de retour de suspension, et Juan Bernat, qui enchaîne une deuxième titularisation en une semaine. Dans les buts, c’était le retour de Keylor Navas. Le milieu de terrain était composé de Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et la surprise Dina-Ebimbe. Kylian Mbappé, Julian Draxler – une autre surprise – et Neymar formaient le trio d’attaque.

Le début de match est à l’image des dernières sorties parisiennes, très poussive… Le PSG n’arrive pas à enchaîner les actions et les Bordelais se font pressants mais ne sont pas dangereux. Les Rouge & Bleu, par l’intermédiaire de son duo Neymar-Mbappé, se réveillent et inscrivent deux buts coup sur coup grâce au Brésilien qui retrouve des couleurs match après match. 2-0 à la mi-temps, le Paris Saint-Germain est agréable à voir jouer et continue leur marche en avant grâce à un troisième inscrit par Mbappé suite à une offrande de Wijnaldum. À noter la merveille d’ouverture d’Herrera à l’origine de cette réalisation. Les Bordelais réduiront l’écart grâce à Elis à la 79e minute puis Niang dans le temps additionnel (90+2). Score final 3-2, le PSG conforte sa première place au classement avec 10 points d’avance sur le RC Lens. Rendez-vous après la trêve internationale contre Nantes au Parc des Princes.

Les notes Canal Supporters : Navas 6,5 – Hakimi 4,5, Kehrer 5, Marquinhos 6, Bernat 5,5 – Dina Ebimbé 5,5 , Herrera 6 – Draxler 4, Wijnaldum 5,5 , Neymar 8 – Mbappé 7

Les notes Murvin Armoogum : Navas 6,5 – Hakimi 4,5, Kehrer 5,5, Marquinhos 6, Bernat 6 – Dina Ebimbé 5,5, Herrera 6 – Draxler 4, Wijnaldum 6, Neymar 8,5 – Mbappé 7

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas 7 – Hakimi 4, Kehrer 5, Marquinhos 6, Bernat 5,5 – Dina Ebimbé 6, Herrera 6 – Draxler 4, Wijnaldum 5, Neymar 8 – Mbappé 7

Les notes Thedore Vives : Navas 7 – Hakimi 4,5, Kehrer 5, Marquinhos 6, Bernat 6- Dina Ebimbé 5, Herrera 6 – Draxler 4, Wijnaldum 5, Neymar 8 – Mbappé 6,5.

Les notes de Guillaume de Freitas : Navas 7- Hakimi 4,5, Kehrer 4, Marquinhos 7, Bernat 5,5- Dina Ebimbé 5, Herrera 5,5- Draxler 4, Wijnaldum 6, Neymar 8- Mbappé 7,5

Les notes d’Hugo Bouchara : Navas 6,5- Hakimi 4, Kehrer 5, Marquinhos 6, Bernat 5,5 – Dina Ebimbé 5,5, Herrera 6,5 – Draxler 4,5, Wijnaldum 5,5, Neymar 7,5 – Mbappé 6,5

Les notes de Mickaël Rufet : Navas 6 – Hakimi 4,5, Kehrer 4, Marquinhos 7, Bernat 5,5- Dina Ebimbé 5, Herrera 5,5- Draxler 4, Wijnaldum 6, Neymar 8- Mbappé 7,5.