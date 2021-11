Pochettino : « Nous sommes dans un processus de construction »

Le PSG se déplace à Bordeaux demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 13e journée. A la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse. La concurrence entre Navas et Donnarumma, le système de jeu, le style de jeu du PSG, les absents, l’entraîneur argentin a balayé l’actualité des Rouge & Bleu. Extraits choisis.

Messi

« Il ne sera pas disponible demain. Il va voyager en sélection. On espère qu’il sera disponible pour la sélection et qu’il pourra revenir après.«

Le changement de onze de départ pratiquement systématiquement

« Depuis notre arrivée en janvier, avec le covid, la situation collective est comme ça. La densité de compétitions fait qu’il y avait parfois l’impossibilité pour certains joueurs de jouer deux matchs de suite. »

La concurrence entre Donnarumma et Navas

« Je suis satisfait de l’alternance et ils répondent de façon positive à cette situation. On parle de gardiens de très grand niveau, ils répondent d’une très bonne façon. La situation est bonne. Il y a aura peut-être une décision qui se fera mais la façon de partager (le temps de jeu, ndlr) se passe très bien. Il y a une bonne relation entre eux. Ils sont très compétitifs. »

Son projet de jeu

« Je pense que nous progressons collectivement et individuellement. Il faut voir les circonstances. Nous avons recruté de nombreux joueurs, nous avons un effectif de 33. Nous sommes dans un processus de construction et on doit s’attaquer aux priorités qui sont la gestion individuelle et l’adaptation. À partir de là, on peut développer une façon de jouer qui s’appuie sur une organisation collective et des bases solides. Comme entraîneur, j’aimerais gagner chaque match 5-0, avoir 75% de possession, jouer dans la moitié adverse, récupérer le ballon le plus rapidement possible. Ce serait l’idéal mais nous sommes dans un long processus. Souvent je ne dors pas en pensant à tout ça.«

Messi et Paredes convoqués alors qu’ils sont blessés

« Leandro, je ne sais pas s’il va y aller… Mais je crois que la règle, c’est que les joueurs doivent aller en équipe nationale quand ils sont convoqués. Et Léo arrive, lui, dans la période où il va être de nouveau disponible.«

Presnel Kimpembe trop utilisé ?

« Toutes les décisions prises le sont en lien avec le secteur performance et le staff médical. Il n’a jamais été poussé ou forcé à jouer. Je vous le dirais avec humilité si ça avait été le cas, si on avait fait une erreur. »

Kurzawa

« On a parlé avec lui en début de saison. À son poste il y a plusieurs joueurs. Il s’entraîne bien, il est très pro, mais aujourd’hui d’autres joueurs à son poste ont plus de possibilités.«

Xavi Simons, qui n’est pas convoqué avec les pros

« Est-ce qu’il y a une explication? Oui, il y a une explication: on a 33 joueurs pros dans l’effectif. Les jeunes joueurs ont besoin de se montrer, ce n’est pas idéal de s’entraîner avec le groupe pro la semaine et le week-end de rester à la maison pour jouer à la playstation. Ils ont besoin de compétition, c’est pour cela que je le laisse à disposition des autres équipes. Mon staff et moi avons toujours aimé utiliser des jeunes. Mais un jeune n’a pas seulement besoin d’espace, il doit sentir qu’il peut jouer, qu’il a cette option. Sinon la motivation initiale peut vite se transformer en frustration. Et au lieu d’une progression, on assiste à une régression. Le fait de jouer avec les jeunes lui fait se sentir important, et là il peut continuer à progresser. Notre travail passé parle pour lui-même, ce n’est pas que des mots. On aimerait pouvoir compter sur ces jeunes à l’avenir. Mais c’est un problème de la structure, qui fait que ces jeunes ont du mal à se faire une place.«

L’état d’esprit de son équipe

« Je suis un entraîneur satisfait, pas seulement de lui (Neymar, ndlr) mais de tout le reste de l’équipe. L’engagement et le don de soi sont au rendez-vous. Après il y a cette exigence de faire à chaque fois mieux. Si on marque 100 buts, on en veut plus, si on arrête un penalty on veut en arrêter deux. Aujourd’hui je suis satisfait de l’état d’esprit. Si les résultats sont là, c’est parce qu’il y a de la volonté, du don de soi. Peut-être que ce n’est pas ce qu’on attend de remarquer au PSG, mais aujourd’hui c’est le cas, et c’est une base. Les performances, elles, iront de mieux en mieux.«