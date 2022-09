Lors du choc de la 8e journée de Ligue 1 entre Lyon et le PSG, les Lyonnais ont enchaîné avec une troisième défaite de suite en championnat. Peter Bosz, l’entraîneur de l’OL estime que de bonnes choses sont à sortir de cette rencontre malgré la défaite même s’il regrette l’attitude de son équipe en première période.

« Il y a de bonnes choses à retenir, car on a de bons joueurs. La première période a été difficile, car on les a trop respectés. On a trop reculé, en craignant leur vitesse, regrette l’entraîneur lyonnais pour Prime Video. Et c’est difficile d’entrer dans les duels. En deuxième période, on a mieux fait. Et malheureusement, avec les occasions qu’on a, on n’a pas marqué. Mais, il faut être honnête, ils en ont eu aussi des occasions et on peut perdre par un plus grand écart. Ce n’était pas facile, et en plus ils jouent un jeu de possession dans les petits espaces qui est exceptionnel. Le match contre Lens vaut cher ? Oui, comme tous les matches. Comme celui d’aujourd’hui. Mais c’est sûr que Lens joue très bien cette saison.«

De son côté, Nicolas Tagliafico estime que son équipe a fait des choses intéressantes mais… »Il y avait beaucoup d’intensité. L’adversaire joue bien avec la possession, et on devait rester compacts. On a fait des choses intéressantes, mais on n’a pas réussi à concrétiser. On doit faire mieux. »