Le PSG s’est imposé contre Lyon ce soir grâce à un but de Lionel Messi (0-1). Les Parisiens n’ont marqué qu’un but en grande partie en raison de la très bonne prestation d’Anthony Lopes dans le but lyonnais. Le portier portugais a notamment repoussé de façon magistrale un coup franc de Lionel Messi. Malgré sa performance, Lopes regrette le manque d’efficacité de son équipe, surtout en première période.

« Je pense qu’on peut avoir des regrets surtout sur notre première période. On a deux, trois occasions assez nettes pour au moins revenir au score. On savait que ça allait être un match ouvert, avec des occasions des deux côtés, assure Lopes pour Prime Video. Ils ont été un peu plus efficaces que nous. Une défaite rassurante ? Non, pas du tout. Il n’y a pas de défaite rassurante. C’est un moment compliqué parce qu’on sort de trois défaites consécutives. Quand on est à l’Olympique Lyonnais, ce n’est pas acceptable. Loin de là.«