Boateng, Hernandez et Coman devraient être titulaires (Bild)

Il n’y a pas que le PSG qui est touché par les blessures de certains de ses joueurs cadres, le Bayern aussi. Lors de sa défaite contre les Rouge & Bleu mercredi, Niklas Süle et Leon Goretzka se sont blessés. Le premier nommé est forfait et le second se rapproche également d’un forfait. Lors de son match nul contre l’Union Berlin ce week-end, Jérôme Boateng et Kingsley Coman sont également sortis touchés au genou, mais selon plusieurs médias, ce n’est rien de grave et ils devraient être du déplacement à Paris. Selon les informations de Bild, ils devraient même être titulaires sur la pelouse du Parc des Princes.

Le XI du Bayern selon Bild : Neuer – Pavard, Boateng, Hernández, Davies – Kimmich, Alaba – Sané, Müller, Coman – Choupo-Moting

Du côté du PSG, Marquinhos devrait – sans bonne surprise – être forfait pour ce quart de finale retour. Mais la bonne nouvelle c’est que Alessandro Florenzi et Marco Verratti – testés négatifs et qui ont repris l’entraînement – ce dimanche devraient être dans le groupe mardi. Ne reste plus qu’à savoir s’ils seront titulaires. “S’il estime que Verratti est prêt à jouer ce choc européen, Mauricio Pochettino pourrait être tenté de le titulariser au milieu“, assure le Parisien qui indique qu’il pourrait ainsi être associé à Idrissa Gueye et Leandro Paredes. Le quotidien francilien qui conclut en expliquant que le staff parisien prendra une décision pour ses deux Italiens demain.