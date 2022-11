Touché à la cheville face à la Serbie, Neymar Jr tient en haleine tout un pays. Les nouvelles sont toutefois assez rassurantes au cours des dernières heures.

Gonflé à bloc après quatre mois de grande qualité sous la tunique du PSG, Neymar Jr s’est fait une énorme frayeur face à la Serbie. En effet, malgré la victoire des siens, le meneur de jeu parisien a dû céder sa place après un choc à la cheville. Le verdict est tombé quelques heures plus tard : il souffre d’une lésion ligamentaire au niveau de la cheville avec un petit œdème osseux.

Une évolution positive

Résultats des courses, Neymar Jr est d’ores et déjà forfait pour la prochaine rencontre du Brésil en Coupe du Monde face à la Suisse. Plusieurs médias auriverde ont d’ailleurs exposé la possibilité de le voir faire son retour dès les huitièmes de finale de la compétition. Et ce jour, UOL Esporte se veut très rassurant. Ainsi, la récupération de Neymar se déroulerait très positivement. À tel point qu’il pourrait même être présent face au Cameroun lors de l’ultime match de cette phase de groupe. Toutefois, en cas de qualification acquise, Tite, le sélectionneur brésilien, pourrait le laisser au repos. En tout cas, toujours selon UOL, la cheville du Ney aurait bien dégonflé et il serait en mesure de marcher normalement. De très bon augure en somme en vue du reste de la compétition planétaire.